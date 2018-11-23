نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الكوري نوريهو

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نجحت تجربة إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي "نوريهو" في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات إنه تم إطلاق الصاروخ بنجاح، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية في منطقة "كوهونغ" بمقاطعة جنوب جولا التي توجد فيها المنصة، كانت مناسبة لإجراء عملية الإطلاق. وأضافت الوزارة أن الصاروخ تجاوز وقت التشغيل المستهدف البالغ 140 ثانية، حيث طار لمدة 151 ثانية إجماليا ووصل إلى الارتفاع المطلوب البالغ 200 كيلومتر.يذكر أن هذا إطلاق هذا الصاروخ يجيء ضمن عملية تطويره على ثلاث مراحل، حيث تستهدف هذه المرحلة التأكد من قدرة المحرك في أثناء الطيران الفعلي، والذي يزن 75 طنا والذي تم تطويره اعتمادا على التكنولوجيا الكورية الخالصة .ومن المتوقع بناء على نجاح هذه التجربة أن تزداد وتيرة تطوير الصاروخ "نوريهو" الذي تبلغ قدرته الدافعة 300 طن من خلال ربط 4 محركات يزن كل منها 75 طنا.