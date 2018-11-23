كوريا الأولى في الاستثمار في البحث والتطوير مقابل الناتج المحلي

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احتلت كوريا الجنوبية المركزالأول عالميا من حيث حجم الاستثمار في البحث والتطوير مقابل حجم إجمالي الناتج المحلي متغلبة على إسرائيل، حيث تجاوز حجم الإنفاق على البحث والتطوير في كوريا 78 تريليونا و700مليار وون، أي حوالي 70 مليار دولار، لتحتل المركز الخامس بعد الولايات المتحدةوالصين واليابان وألمانيا في هذا المجال.جاء ذلك في تقرير بعنوان "أنشطة البحث والتطوير لعام 2017" أصدرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.وأوضح االتقرير أن إجمالي حجم الاستثمارات الكورية في البحث والتطوير زاد بمقدار 9 تريليونات و383 مليارا و700 مليون وون في العام الماضي، أي بنسبة 13.5% بالمقارنة مع العام الأسبق.وزاد حجم مصروفات البحث والتطوير في كوريا مقابل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.32% في العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق لتبلغ 4.55%، حيث تخطت كوريا إسرائيل التي بلغت نسبتها 4.25% منذ عام 2016.وقال التقرير إن إجمالي عدد الباحثين الكوريين زاد بمقدار 22 ألفا و26 في العام الماضي، أي بنسبة 4.8% بالمقارنة مع العام الأسبق، ليبلغ 482 ألفا و796.وبلغ عدد الباحثين من بين كل ألف نسمة من السكان القائمين بالأنشطة الاقتصادية 13.9 شخص، بينما بلغ عدد الباحثين من بين كل ألف نسمة من عدد السكان 7.4 شخص.