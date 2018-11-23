التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الرافضين لأداء الخدمة العسكرية

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أوشكت وزارة الدفاع الكورية على التوصل إلى اتفاق حول مشكلة الرافضين لأداء الخدمة العسكرية لأسباب دينية أو أخلاقية، يتضمن تشغيلهم في السجون لمدة 36 شهرا.وأوضح مصدر مسؤول اليوم أنه سيتم شرح المقترح الحكومي الموحد بشأن نظام الخدمة العسكرية البديلة لأسباب عقائدية في اجتماع مفتوح سيعقد خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية البديلة ستكون عبارة عن عمل وإقامة في المنشآت التصحيحية أو السجون لمدة 36 شهرا.ويرجع السبب في تحديد مدة 36 شهرا للخدمة العسكرية البديلة إلى الحفاظ على المساواة مع فترات الخدمة العسكرية البديلة الأخرى، بما فيها كوادر المهارات الصناعية وأطباء الصحة العامة.كما يرجع السبب أيضا إلى منع سوء استغلال الخدمة العسكرية البديلة لأسباب عقائدية كوسيلة للتهرب من الخدمة العسكرية العادية.تجدر الإشارة إلى فترة 36 شهرا تساوي ضعفي فترة الخدمة العسكرية العادية لجنود القوات البرية في كوريا، حيث تقرر تخفيضها من 21 شهرا حاليا إلى 18 شهرا حتى نهاية عام 2021. ومن المقرر أن يدخل نظام الخدمة العسكرية البديلة لأسباب عقائدية حيز التنفيذ بدءا من شهر يناير من عام 2020.ومن المتوقع أن يحل القائمون بالخدمة العسكرية البديلة محل السجناء الذين كانوا يقومون بإعداد الطعام وإمداد السلع بالتعاون مع الموظفين في السجون.