سام سونغ الـ4 عالميا من حيث حجم الاستثمارات في البحث والتطوير

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احتلت شركة سام سونغ للإلكترونيات المركز الرابع عالميا من حيث حجم الاستثمارات في البحث والتطوير، من بين أكبر 1000 شركة عالمية، خلال الفترة من النصف الثاني من العام الماضي وحتى الوقت الراهن، كما احتلت المركز السادس عالميا في مجال الإبداع.جاء ذلك في تقرير بعنهوان "1000 غلوبال إنوفيشان 2018" أصدرته شركة "بي دبليو سي" الدولية للمحاسبة والاستشارات بشأن ترتيب أكبر ألف شركة على مستوى العالم في الاستثمار في البحث والتطوير والإبداع .وطبقا للتقرير، بلغ حجم الاستثمارات التي ضختها سام سونغ في البحث والتطوير منذ الأول من شهر يوليو من العام الماضي وحتى الثلاثين من شهر يونيو من هذا العام، 15 مليارا و300 مليون دولار لتحتل المركز الرابع للعام الثاني على التوالي.وقد زاد حجم استثمارات سام سونغ بنسبة 6.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كما مثل حجم استثماراتها تلك 6.8% من إجمالي مبيعاتها.وبلغ حجم استثمارات شركة أمازون الأمريكية 22 مليارا و600 مليون دولار لتحتل المركز الأول، ثم شركة "ألفابيت" الأمريكية في المركز الثاني بـ16 مليارا و200 مليون دولار، بينما بلغ حجم استثمارات شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات 15 مليارا و800 مليون دولار بزيادة 14.1% بالمقارنة مع العام السابق، لتتقدم من المركز الخامس في العام الماضي إلى المركز الثالث هذا العام.من ناحية أخرى، أجرت الشركة استطلاعا للرأي شمل 869 مسؤولا في الشركات الكبرى واختارت أكبر 10 شركات إبداعية، حيث احتلت شركات "آبل" و"أمازون" و"ألفابيت" المراكز الثلاث الأولى بالترتيب، للعام الثاني على التوالي، بينما جاءت شركة "مايكروسوفت" في المركز الرابع وشركة "تسلا" في المركز الخامس، ثم شركة سام سونغ للإلكترونيات في المركز السادس.ويذكر أنه من بين مميزات الشركات الإبداعية: وضع استراتيجيات أعمال واضحة ومبدعة، وخلق ثقافة دعم الإبداع، والمشاركة الكبيرة لأصحاب الشركات في برامج الإبداع، والإبداع القائم على أساس مطالب المستهلكين، واختيار المشروعات بدقة منذ بدء الإبداع.