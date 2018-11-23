الرئيس مون يتجه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة 20

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غادر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" العاصمة التشيكية "براغ" أمس متوجها إلى مدينة "بوينس آيريس" الأرجنتينية لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس مون كان قد وصل إلى براغ أول من أمس، حيث زار قصر "براغ" وعقد محادثات مع رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيش"، كما التقى مع الجالية الكورية هناك.وخلال المباحثات مع رئيس الوزراء التشيكي، طلب مون تقديم الدعم لمشاركة كوريا بتقنياتها وخبراتها الممتازة في مشروعات المفاعلات النووية التي تسعى جمهورية التشيك إلى تنفيذها.وسوف يصل الرئيس مون إلى الأرجنتين اليوم لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بدءا من الغد وتستمر يومين، وسوف يعقد على هامش مشاركته في القمة محادثات مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" لمناقشة جهود نزع الأسلحة النووية الكامل من كوريا الشمالية، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يبذل "مون" جهودا لتضييق شقة الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول إجراءات نزع الأسلحة النووية بواسطة بيونغ يانغ، والإجراءات المقابلة بواسطة واشنطن، بحيث يمكن عقد الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في أوائل العام القادم.كما سيعقد الرئيس "مون" مباحثات مع قادة كل من الأرجنتين وهولندا وجمهورية جنوب إفريقيا من أجل طلب الدعم لمبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية.وخلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي ستقام تحت شعار "بناء التوافق من أجل التنمية العادلة والمستدامة"، سيقدم الرئيس الكوري رؤية الدولة الإبداعية والشاملة للحياة الكريمة للجميع وهي السياسة الاقتصادية الرئيسية التي تنفذها حكومته.وبعد انتهاء جدول أعماله في القمة، سيغادر "بوينس آيريس" في الأول من ديسمبر ليتوجه إلى نيوزيلاندا في زيارة رسمية.