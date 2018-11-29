تراجع معدلات تأييد مون إلى أقل مستوى بنسبة 48.8%

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تراجعت معدلات تأييد الرئيس "مون جيه إين" إلى أقل من 50%، لأول مرة منذ توليه منصبه في العام الماضي.وأجرت شركة "ريال ميتر" استطلاعًا للرأي شمل حوالي 1500 من المواطنين البالغين في جميع أنحاء البلاد بين يومي الاثنين والأربعاء، حيث تبين أن 48% من المشاركين يعتقدون أن الرئيس يقوم بعمل جيد، وهو ما يقل بمقدار 3.2% عن الأسبوع الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات تأييد الرئيس إلى أقل من 50%، مع استمرار التراجع للأسبوع التاسع على التوالي.وأجاب 45.8% من المشاركين بتقييمات سلبية حول أداء "مون"، بزيادة بلغت 3.3% عن الأسبوع الماضي.ويبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.5%.