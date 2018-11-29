اليابان تعلن رفضها لحكم المحكمة العليا الكورية في قضية العمل القسري

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أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها لحكم المحكمة العليا الكورية الجنوبية لصالح خمس من ضحايا العمل القسري الكوريات في زمن الحرب، اللاتي أقمن دعوى تعويض ضد شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة.وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الخميس إن طوكيو تأسف بشدة لهذا الحكم، مؤكدا أنه لا يمكن قبوله بأي صورة.وأضاف الوزير الياباني أنه بالتوصل إلى اتفاق عام 1965 حول تطبيع العلاقات بين طوكيو وسيول، قام البلدان بتسوية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المطالبة بالتعويض، مؤكدًا أن القرار الأخير يعد انتهاكًا واضحًا للاتفاق.وأشار كونو إلى أن هذا الحكم لا يضع فقط إحدى الشركات اليابانية في موقف ضعيف، بل ويهز أيضا الأساس القانوني للعلاقات الودية والتعاونية التي بنتها سيول وطوكيو منذ توقيع اتفاق عام 1965.وحث الوزير "كونو" كوريا الجنوبية على اتخاذ التدابير المناسبة على الفور لمعالجة القضية الأخيرة، قائلًا إنها إذا فشلت في ذلك، فسوف تقوم اليابان باستخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل القضية إلى المحاكم الدولية، لحماية الأنشطة الاقتصادية العادلة لشركاتها.