وزير المالية يطالب وكالة فيتش برفع تصنيف كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

طالب وزير المالية الكوري الجنوبي "كيم دونغ يون" وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" برفع تصنيف كوريا الجنوبية، ليعكس مقوماتها الاقتصادية الإيجابية.وأوضحت وزارة المالية اليوم أن كيم دعا إلى ذلك خلال اجتماعه مع "إيان لينيل" رئيس وكالة "فيتش" في لندن أمس الأربعاء، خلال زيارته لمقر الوكالة.وقال الوزير "كيم" إن طفيتش" حافظت على تصنيف كوريا الجنوبية عند مستوى "-AA" منذ سبتمبر لعام 2012، لكن الاقتصاد الكوري شهد تحسنًا كبيرًا من حيث السلامة المالية والمخاطر الجيوسياسية، كما أكد "كيم" على التطورات المهمة والتقدم في العلاقات بين الكوريتين، والجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.يشار إلى أن تصنيف وكالة "فيتش" لكوريا الجنوبية يقل بدرجة عن تصنيف وكالتيْ "موديز" و"ستاندرد آند بورز".