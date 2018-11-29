سيول تؤكد احترامها لحكم المحكمة العليا لصالح ضحايا العمل القسري

Photo : KBS News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تحترم قرار المحكمة العليا الذي يلزم شركة يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريات، اللاتي أُجبِرن على العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.وأضاف مسؤول في الوزارة اليوم الخميس أن الوزارة ستعمل على المساعدة في تضميد جراح ضحايا العمل القسري، كما أعرب عن أمله في أن تقوم سيول وطوكيو بتحريك علاقاتهما إلى الأمام بطريقة تتجه نحو المستقبل.وكانت المحكمة العليا قد أيدت في وقت سابق من اليوم الأحكام الصادرة من قبل بإلزام شركة ميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة بدفع تعويضات لخمس من النساء الكوريات المسنات، اللاتي أجبرن على العمل القسري.كما أيدت المحكمة العليا حكمًا لصالح ستة من ضحايا العمل القسري الكوريين، ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 95 عامًا، أقاموا دعوى تعويض ضد شركة ميتسوبيتشي.