أوه سيه هون ينضم رسميا لحزب كوريا الحرة المعارض

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انضم عمدة سيول السابق "أوه سيه هون" إلى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي رسميا اليوم، وقال إنه قرر الانضمام إلى الحزب من أجل المساهمة في مقاومة حالة العجز واحتكار السلطة لدى الحكومة الحالية، وذلك من خلال توحيد الجبهة المحافظة.وأضاف "أوه" في مؤتمر أجراه بمناسبة انضمامه إلى الحزب المعارض صباح اليوم في مقر البرلمان إنه سيبذل أقصى جهده للتقدم نحو هدف الانتصار في الانتخابات العامة المرتقبة.وحول ترشحه لمنصب رئيس الحزب في مؤتمر الحزب العام المقرر عقده في نهاية شهر فبراير من العام القادم، قال إنه لم يتوصل إلى قرار حول شكل مشاركته، موضحا أنه سيقرر لاحقا بعد مراقبة الوضع في ظل وجود العديد من المتغيرات في أسلوب الانتخابات.وحول سؤال آخر عن إمكانية ترشحه لمنصب النائب عن منطقة "كوانغ جين" في سيول، التي تمثلها حاليا النائبة "تشو مي إيه" الرئيسة السابقة للحزب الديمقراطي الحاكم، قال إنه ظل يقيم في المنطقة حتى الآن ولهذا فإن شائعة ترشحه فيها نشأت بناء على ذلك، وأكد أنه سيذهب إلى أي منطقة أصعب بكل سرور إذا رأى الحزب أن هذا ضروريا، سواء كانت منطقة "كوانغ جين" أو أي منطقة أخرى.