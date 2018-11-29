رابطة رياض الأطفال تحتج على قوانين الإصلاح

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عقدت رابطة مدارس رياض الأطفال الكورية مسيرة حاشدة في وسط سيول اليوم الخميس، احتجاجًا على مشروعات القوانين التي تهدف إلى القضاء على الفساد والمخالفات في رياض الأطفال الخاصة.وتعارض الرابطة ثلاثة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز الدور العام لرياض الأطفال الخاصة.وتدعي الرابطة أن تمرير البرلمان لمشروعات القوانين سيعرض معظم رياض الأطفال للخطر ويجبرها على التوقف عن العمل.وكانت اللجنة البرلمانية للتعليم قد قررت أمس الأربعاء أن تقوم لجنتها الفرعية التشريعية ببحث مشروعات القوانين المقترحة من قبل النائب "باك يونغ جين" من الحزب الديمقراطي الحاكم.وادعت الرابطة أن 15 ألف شخص قد شاركوا في المسيرة، بينما قدرت الشرطة عددهم بثلاثة آلاف فقط.