شركة سامسونغ تخطط لتعيين 2500 هندي بحلول عام 2020

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تعمل شركة سامسونغ للإلكترونيات على تعزيز جهودها لإضافة المزيد من المواهب البحثية في الهند، وسط المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية، للاستفادة من السوق الهندي المتنامي.وقال مقر الشركة في الهند أمس الخميس إنه قام مؤخرًا بتعيين ألف من خريجي كليات الهندسة في الهند، ويخطط لتعيين ألف آخرين في العام المقبل، و500 في عام 2020.وقد انضم المهندسون إلى المشروعات البحثية حول مختلفة التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء وتقنيات الكاميرات وشبكات الجيل الخامس.وقد دخل العملاق الكوري الجنوبي إلى الهند لأول مرة في عام 1995 ويدير الآن مصنعين للتجميع، وخمسة مراكز للبحث والتطوير، ومركزًا للتصميم، في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.