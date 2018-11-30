وزارة الخارجية في حالة تأهب ضد رسائل البريد الإلكتروني الزائفة

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها لم تتعرض حتى الآن لأي محاولات مشبوهة للتواصل، من قبل الذين ينتحلون شخصية المسؤولين الحكوميين.وفي موجز إعلامي دوري، قال المتحدث باسم الوزارة نوه كيو دوك إن الوزارة على علم بهذه الحوادث وتراقبها عن كثب.وقال مسؤول آخر رفيع المستوى إن جميع أعضاء الوزارة يستخدمون بريدًا داخليًّا أثناء العمل، كما تقوم الوزارة أيضًا بتحسين أمن النظام.يأتي هذا استجابة للمخاوف المتزايدة من احتمال حدوث خرق أمني حكومي، في أعقاب التقارير الإعلامية حول رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي أرسلها شخص ينتحل شخصية عضو في مكتب الأمن القومي. وقد طلب المكتب الرئاسي من الشرطة التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني المعنية.وقد علمت شبكة كي بي إس أن محاولات مماثلة قد وقعت الشهر الماضي.ووفقًا لمكتب الرئاسة، فقد تم اختراق حساب البريد الإلكتروني للمستشار الرئاسي لشؤون الدولة يون كون يونغ، وتم استخدامه في إرسال رسائل زائفة تطلب مستندات داخلية تتعلق بسياسة الحكومة تجاه كوريا الشمالية، في وقت سابق من هذا العام.