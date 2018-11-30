الكوريتان تبحثان خطة مفصلة لتسهيل لم شمل الأسر المشتتة

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قال نائب وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشون هيه سونغ إن الكوريتين تناقشان تفاصيل خطة لتسهيل لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية.أدلى تشون بهذا التصريح في خطاب ألقاه أمس الخميس في حفل افتتاح معرض الوثائق المتعلقة بالأسر المشتتة، في مرصد التوحيد في باجو بمقاطعة كيونغي.وأشار إلى أن التفاصيل التي تشمل تجديد موقع لم الشمل في جبل كوم كانغ، وعقد الاجتماعات عبر الفيديو؛ هي جزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر.كما أكد الوزير على أهمية دعم الرأي العام والتوافق حول حلول مشكلة الأسر المشتتة.وسوف يعرض المعرض نحو 15 ألف صورة ورسالة ووثيقة تشهد على الألم الذي يصيب الأسر التي فرقتها الحرب.