الرئيس الكوري مون جيه إين يبدأ زيارته للأرجنتين

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بدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" زيارته إلى الأرجنتين أمس الخميس لحضور قمة مجموعة العشرين، بعقد لقاء مع مع 200 من الكوريين المقيمين هناك اليوم الجمعة، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن تعاهداته بتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والأرجنتين، وتقديم المزيد من الدعم للمواطنين الكوريين هناك.وفي قمة العشرين التي تفتتح اليوم، سيدعو الرئيس "مون" قادة الدول المشاركة إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز واستعادة التجارة الحرة وسط انتشار الحمائية التجارية.وعلى هامش القمة، سيعقد الرئيس "مون" سلسلة من اللقاءات مع قادة الدول المشاركة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء مع "ترامب" تبادل الآراء حول سبل التعاون المشترك في تحقيق النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، بالإضافة إلى تعزيز علاقة التحالف بين سيول وواشنطن.وسيؤكد الرئيس "مون" على أهمية عقد الجولة الثانية من محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتضييق الفجوة في وجهتيْ نظر الجانبين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.كما سيجتمع الرئيس "مون" مع قادة كل من الأرجنتين وهولندا وجنوب أفريقيا غدا السبت لبحث القضايا المتعلقة بعمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية.وسيعرض الرئيس "مون" رؤية الحكومة الكورية الهادفة إلى بناء دولة تسامحية، ويؤكد على عزمه ممارسة دور ريادي في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، بما في ذلك تضييق الفجوة الرقمية ومواجهة التغيرات المناخية.