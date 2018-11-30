تراجع المؤشر المتزامن للاقتصاد الكوري رغم زيادة الإنتاج والاستهلاك والاستثمار

Photo : YONHAP News

شهد المؤشر المتزامن للاقتصاد الكوري تراجعا للشهر السابع على التوالي رغم زياد الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في شهر أكتوبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، زاد الإنتاج الصناعي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المحلي في أكتوبر شهد زيادة أيضا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق، كما زاد حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية في أكتوبر بنسبة 1.9% وللشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد ستة أشهر من تراجعه منذ شهر مارس الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها حجم الانتاج والاستهلاك والاستثمار زيادة بشكل متزامن منذ شهر يناير الماضي.لكن المؤشر المتزامن للاقتصاد الكوري انخفض في أكتوبر بـ0.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق وللشهر السابع على التوالي.كما شهد المؤشر المستقبلي للاقتصاد الكوري تراجعا أيضا بـ0.4 نقطة وللشهر السادس على التوالي.