سام سونغ الأولى عالميا من حيث حجم الاستثمار في منشآت أشباه الموصلات

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من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في منشآت أشباه الموصلات لأول مرة حاجز 100 مليار دولار هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "آي سي إنسايت" المتخصصة في أبحاث السوق العالمية، من المتوقع أن يصل إجمالي حجم استثمارات الشركات العالمية لأشباه الموصلات في منشآتها إلى 107 مليارات و140 مليون دولار هذا العام، بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات قد استثمرت 22 مليارا و620 مليون دولار هذا العام، وبلغت حصتها من بين إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في منشآت أشباه الموصلات 21.1%، محتلة ذلك المركز الأول على مستوى العالم.وتلتها شركة "إنتل" الأمريكية بـ15.5 مليار دولار، ثم شركة "إس كيه هاينكس" الكورية بـ12.8 مليار دولار، وشركة "تي إس إم سي" التايوانية بـ10 مليارات و250 مليون دولار.