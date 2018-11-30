أول اجتماع استشاري اقتصادي كوري أمريكي يعقد في واشنطن

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صرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة بأنه سيتم عقد اجتماع استشاري اقتصادي رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم السابع من شهر ديسمبر المقبل في واشنطن.وسيمثل الجانب الكوري في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين"، نائب وزير الخارجية "لي تيه هو"، ومن الجانب الأمريكي القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية "منيشا سينغ".وسيبحث الجانبان القضايا المتعلقة بتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي، والاستراتيجية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التحالف وعلاقات المشاركة بينهما.وكان الاجتماع الاستشاري الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد عقد لأول مرة في شهر نوفمبر من عام 2015 بناء على اتفاق تم التوصل إليه في محادثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت في شهر أكتوبر من نفس العام، وعقد الاجتماع الثاني في شهر يناير من عام 2017.كما سيحضر نائب وزير الخارجية الكوري "لي تيه هو" المنتدى الاقتصادي الثاني الذي ستنظمه السفارة الكورية لدى الولايات المتحدة والمعهد الكوري الأمريكي للأبحاث الاقتصادية يوم السادس من ديسمبر.