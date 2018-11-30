الانتهاء من تدمير نقاط الحراسة وإزالة الألغام في المنطقة منزوعة السلاح

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استكملت الكوريتان عمليات تدمير نقاط الحراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح وإزالة الألغام في منطقة "تشوروان" بمقاطعة كانغ وان التي سيتم فيها إجراء بحث مشترك عن رفات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على السحب الكامل للجنود والأسلحة من 11 نقطة حراسة لكل جانب في الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي.وينص الاتفاق على أن يتم تدمير 10 نقاط من 11 نقطة للحراسة لكل جانب، والحفاظ على نقطة واحدة بشكلها الأصلي على أن يتم سحب الجنود والأسلحة منها.ومن المقرر أن يتم التأكد من تدمير نقاط الحراسة من خلال تفتيش مشترك سيتم إجراؤه في ديسمبر القادم.كما انتهى اليوم العمل في إزالة الألغام الأرضية في منطقة "تشوروان" بمقاطعة كانغ وان التي ستجري فيها عملية البحث عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه قد تم إزالة الآلاف من الألغام الأرضية في الجزء الشمالي من المنطقة ومئات من الألغام في الجزء الجنوبي منها.وبهذا سيمكن للزوار من الكوريين والأجانب التمتع بزيارة الجانب والجنوبي والشمالي في المنطقة الأمنية المشتركة بقرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بشكل حر دون أي قيود أعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.