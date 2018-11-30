سيول تقول إن جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن زيارة كيم جونغ أون

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قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن جميع الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.وكان تقرير نشرته صحفية "جوسون" اليوم الجمعة قد قال إن الحكومة الكورية الجنوبية سعت لتنفيذ زيارة "كيم" إلى سيول خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر، ولكن تم تأجيل الزيارة بناء على طلب كوريا الشمالية، وأنها حاولت مرة أخرى تحقيق الزيارة من خلال المشاورات مع كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كيم أوي كيوم" إن سيول تستعد لزيارة "كيم" المحتملة بناء على سيناريوهات مختلفة، مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن.وكان مكتب الرئاسة الكورية قد أوضح أنها يستعد لتحقيق زيارة "كيم جونغ أون" لسيول في غضون شهر ديسمبر، لكن بعض المراقبين توقعوا تأجيلها للعام القادم بسبب تأخير المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.