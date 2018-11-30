58% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون سياسة الحكومة تجاه كوريا الشمالية

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تجاوز معدل تأييد الكوريين الجنوبيين للسياسات التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين" تجاه كوريا الشمالية 50%، فيما تجاوز معدل المعارضة لسياساتها الاقتصادية والعمالية 50% أيضا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، عبّر 58% من المشاركين عن تأييدهم للسياسات تجاه كوريا الشمالية والسياسات الدبلوماسية التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين" .ومن ناحية أخرى، أعرب 59% من المشاركين عن تقييم سلبي لسياسات الحكومة الاقتصادية، وأعرب 55% منهم عن تقييم سلبي أيضا لسياسات الحكومة لشؤون العمال والتوظيف.وقالت شركة "غالوب كوريا" إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم أصبحوا قلقين من الوضع الاقتصادي في البلاد والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.وقد بلغ معدل تأييد سياسة الحكومة الاقتصادية لدى مؤيدي الحزب الحاكم 39%، ومعدل معارضتها 40%.