سيول تستضيف المؤتمر العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لعام 2020

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قال اتحاد الرياضة الكوري وبلدية العاصمة سيول إنه قد تم اتخاذ قرار بشأن استضافة سيول للدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لعام 2020، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين من المؤتمر التي أقيمت أمس الخميس في طوكيو.وأكد اتحاد الرياضة الكوري أن استضافة هذا المؤتمر في سيول ستعلب دورا في رفع مكانة كوريا الجنوبية الرياضية في المجتمع الدولي.الجدير بالذكر أن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" هو منظمة دولية تضم في عضويتها 206 دول، وقد تم تأسيسه في عام 1979 لمناقشة الشؤون العامة للجان الأولمبية الوطنية في الدول الأعضاء، وتنمية التعاون والتبادل الرياضي بينها.وكانت سيول قد استضافت الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في عام 2006.