كوريا الجنوبية تطلق خدمات الجيل الخامس اليوم السبت

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها استكملت جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتسويق خدمات شبكات الاتصال من الجيل الخامس.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن مشغلي الهواتف المحمولة الثلاثة الرئيسيين في البلاد سددوا ثمن ترددات شبكة الجيل الخامس الخاصة بهم، مما يعني أنهم سيتمكنون من طرح خدمات الجيل الخامس كما هو مخطط له.وابتداءً من اليوم السبت، سيتمكن المستخدمون في كوريا الجنوبية من الوصول إلى انترنت الجيل الخامس إذا كان لديهم أجهزة تقوم بتحويل بيانات الانترنت اللاسلكي إلى بيانات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خدمات الأجهزة الذكية القائمة على الجيل الخامس في شهر مارس.وأشاد وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يو يونغ مين بالموقع الرائد لكوريا الجنوبية في خدمات الجيل الخامس، معربًا عن تقديره للتعاون بين الحكومة والشركات وعملهما الشاق.وقال إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتهيئة البيئة التي يتمتع فيها المواطنون في البلاد بتلك الخدمات.