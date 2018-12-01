تأكيد موعد انعقاد قمة مون وترامب

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تأكد انعقاد اجتماع القمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، في الساعة 3:15 صباح اليوم السبت.وقال المتحدث الرئاسي يون يونغ تشان في بيان أمس الجمعة إن القمة المرتقبة بين الرئيس مون جيه إين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبدأ في الساعة 3:15 بعد ظهر الجمعة بتوقيت الأرجنتين المحلي.وقال إن التفاصيل الأخرى ما زالت قيد المناقشة.وقال مسؤول رئاسي كبير في سيول إن واشنطن اقترحت في البداية عقد القمة في الساعة الثانية بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي، أو في الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد بالتوقيت الكوري.لكن الطرف الكوري الجنوبي فضل تقديم موعد انعقاد القمة لمراعاة زيارة الرئيس مون الرسمية إلى نيوزيلندا.