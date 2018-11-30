الكوريتان تكملان هدم نقاط الحراسة الحدودية وإزالة الألغام الأرضية

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أكملت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية هدم مواقع الحراسة على جانبي الحدود بين الكوريتين.صرح بذلك مسؤول بوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، قائلًا إن الكوريتين ستقومان بزيارات عبر الحدود في الشهر المقبل، للتحقق من العمل المنجز.وقد قام الجنوب باستخدام حفارات ومتفجرات لتدمير مواقع الحراسة، بينما اعتمد الشمال في المقام الأول على المتفجرات.ووفقًا للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه في 19 سبتمبر، سحب الجانبان ما مجموعه 20 نقطة حراسة من المنطقة منزوعة السلاح، لكنهما سيحتفظان بمركز واحد على كل جانب من المنطقة، لأهميتها التاريخية.وفي الوقت نفسه، أكملت الكوريتان أيضًا عملية إزالة الألغام الأرضية داخل المنطقة، من أجل القيام بعمليات تنقيب مشتركة بحثًا عن رفات القتلى في الحرب الكورية، على النحو المذكور في الاتفاقيات العسكرية.كما يواصل الطرفان العمل على ربط الطريق بحلول نهاية العام، لتسهيل مشروع التنقيب عن الرفات.