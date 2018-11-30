مون وترامب يتفقان على استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

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اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي على ضرورة الحفاظ على العقوبات الحالية المفروضة على كوريا الشمالية حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.كما اتفق الرئيسان "مون جيه إين" و"دونالد ترامب" على أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول قد تؤدي إلى إحداث تحرك في جهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي في أسرع وقت ممكن من أجل مواصلة التقدم في عملية نزع السلاح النووي.وقال مساعد الرئيس الكوري للشؤون الإعلامية "يون يونغ تشان" إن الرئيسين عقدا محادثات قمة استغرقت نصف ساعة أمس الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة "بوينس آيرس" الأرجنتينية.واتفق "مون" و"ترامب" في الرأي على أن عملية نزع السلاح النووي وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية تسير في الاتجاه الصحيح، وتعهدا بالتنسيق المكثف والوثيق بين البلدين، بناء على علاقات التحالف الراسخة بين البلدين لتحقيق أهدافهما المشتركة في وقت أسرع وقت.