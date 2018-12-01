الصادرات الكورية تتجاوز 50 مليار دولار في نوفمبر للشهر السابع

Photo : KBS News

تجاوز حجم الصادرات الكورية الجنوبية مستوى 50 مليار دولار في شهر نوفمبر، مما زاد من احتمالات أن تحقق كوريا مستوى صادرات سنوي يبلغ 600 مليار دولار هذا العام، للمرة الأولى على الإطلاق.وقال تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم السبت إن الصادرات فى شهر نوفمبر زادت بنسبة 4,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 51,9 مليار دولار.ويعد هذا الرقم ثالث أعلى رقم شهري حتى الآن، كما أنه الشهر السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه حجم الصادرات مستوى 50 مليار دولار.وقال التقرير إن الواردات زادت أيضا بنسبة 11,4% في نوفمبر لتسجل ما يقرب من 46,8 مليار دولار. وبذلك بلغ حجم الفائض التجاري الكوري 5,1 مليار دولار، وهو فائض للشهر الـ82 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر قد زاد بأكثر من 6%، ليصل إلى 557 مليار دولار.وأرجعت وزارة التجارة هذا النمو في الصادرات الخارجية إلى الانتعاش في التصنيع العالمي، واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الرئيسية العالمية، وارتفاع أسعار سلع التصدير الرئيسية في كوريا.