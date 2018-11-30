شركات الاتصالات الكورية تطلق خدمة جي 5 لأول مرة على مستوى العالم

Photo : YONHAP News

أطلقت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في كوريا الجنوبية خدمات الجيل الخامس التجارية من الاتصالات المتحركة، "جي 5"، اليوم السبت.وقالت شركات "إس كيه تيليكوم" و"إل جي يو بلاس" و"كيه تي" إنها بدأت في تقديم خدمات "جي 5" التجارية في منتصف ليلة أمس، مما جعل كوريا الجنوبية أول دولة على مستوى العالم تقدم هذه الخدمات.وعقدت الشركات الثلاث احتفالات بمناسبة إطلاق خدمات الجيل الجديد من تكنولوجيا شبكات المحمول في العاصمة سيول والمدن الكبرى وجزيرة جيجو وجزيرة أوللونغ.ويذكر أن خدمات "جي 5" التجارية ستكون متاحة في البداية فقط للعملاء من رجال الأعمال في قطاع التصنيع.وسوف يتمكن العملاء الفرديون من الاشتراك في هذه الخدمة في شهر مارس من العام القادم، حيث يُتوقع أن تنتشر الهواتف الذكية ذات تقنية "جي 5" في السوق المحلية الكورية في ذلك الوقت.