جندي كوري شمالي يعبر الحدود هاربا إلى الجنوب

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هرب جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية عبر الحدود البريّة الشرقية بين الكوريتين، اليوم السبت.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنه تم احتجاز الجندي الشمالي في موقع عسكري بأمان.واكتشف الجيش الكورى الجنوبى عبر معدات المراقبة الجندي الكوري الشمالي وهو يعبر خط ترسيم الحدود العسكرية فى مقاطعة "كانغ وان" فى الساعة السابعة و56 دقيقة من صباح اليوم. وقالت هيئة الاركان المشتركة إن الوكالات ذات الصلة تخطط لإجراء تحقيقات فى تفاصيل كيفية وصوله إلى الجنوب. وأضافت أنه لم يتم رصد أي تحركات خاصة من الجيش الكوري الشمالي في منطقة الخط الأمامي، كما لم يتم تبادل لإطلاق النار في أثناء هروب الجندي الشمالي.وصرح مصدر عسكري كوري جنوبي مسؤول بأن الجيش احتجز الجندي الكوري الشمالي في وموقع عسكري بناء على الإجراءات المتبعة.وتُعد هذه أول عملية هروب لجندي كوري شمالي منذ أن أنهت الكوريتان يوم الجمعة هدم نقاط الحراسة في خطوط المواجهة بينهما، بواقع عشر نقاط من كل جانب، داخل المنطقة منزوعة السلاح.