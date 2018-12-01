الرئيس مون يعرب عن أمله في عقد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ في أقرب وقت

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمله في أن يتم عقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن حتى يمكن التنفيذ السريع للاتفاقيات التي توصلت إليها القمة الأولى في يونيو الماضي.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" أمام اجتماعات قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيريس" اليوم السبت بتوقيت كوريا، حيث قال إن السلام في شبه الجزيرة الكورية هو أساس السلام في منطقة شمال شرق آسيا، وأنه سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار العالمييْن.وقال أيضا إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد تحول بشكل كبير خلال هذا العام في أعقاب ثلاث قمم بين الكوريتين، والقمة التاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن الكوريتين تنفذان حاليًا إجراءات لإزالة أي مخاطر قد تؤدي إلى حدوث صدام عسكري، وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيف التوتر العسكري عبر الحدود بين الكوريتين سوف يساعد على نجاح المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.