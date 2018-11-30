ترامب وآبيه يتعهدان بمواصلة الضغوط على كوريا الشمالية

ناقش الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" سبل مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية حتى تنفذ وعودها بنزع السلاح النووي.وعقد الجانبان محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، أمس الجمعة.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" إن الجانبين استعرضا التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية وناقشا أفضل السبل للعمل ضمن المجتمع الدولي، بما في ذلك الدولة الحليفة كوريا الجنوبية، للحفاظ على الضغوط ضد كوريا الشمالية حتى تنفذ التزاماتها بنزع سلاحها النووي.ويشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" كان قد زار طوكيو واجتمع مع رئيس الوزراء "آبيه" يوم 13 نوفمبر، ثم أصدر الجانبان بيانا صحفيا مشتركا تعهدا فيه بمواصلة حملة الضغوط على بيونغ يانغ حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل، وشدد "بنس" على أن الولايات المتحدة واليابان وكل العالم "لن يقبلوا بأي شيء أقل من ذلك".