تقرير ياباني يؤكد عدم حدوث تقدم في محادثات المختطفين في كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "آساهي" اليومية اليابانية إن اليابان وكوريا الشمالية أجريتا محادثات في أواخر أكتوبر الماضي في منغوليا لمناقشة قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في فترة السبعينييات والثمانينيات من القرن الماضي.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية قوله اليوم السبت إن "شوشيرو إيشيكاوا" المسؤول عن قضية المختطفين في الحكومة اليابانية قد التقى بـ"سونغ إيل هو" المسؤول عن مفاوضات تطبيع العلاقات مع اليابان بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في مدينة "أولان باتور" عاصمة منغوليا.وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن كوريا الشمالية تنتقد اليابان من خلال وسائل الإعلام الرسمية، إلا أنها لم تعارض إجراء الحوار معها.وقال التقرير إن "إيشيكاوا" طلب من كوريا الشمالية إعادة جميع المختطفين إلى اليابان، وفي المقابل كرر "سونغ" مطالبات "بيونغ يانغ السابقة لليابان بتسوية القضايا المتعلقة بالاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية أولا. كما كشف التقرير عن أن "شيغيرو كيتامورا" رئيس مكتب المخابرات والبحوث في الحكومة اليابانية، و"كيم سونغ هيه" المسؤول عن قضية إعادة توحيد الكوريتين في الحكومة الكورية الشمالية، قد ظلا على اتصال في ذلك الشأن منذ شهر يوليو الماضي.ويذكر أن اليابان تجري محادثات مع كوريا الشمالية في إطار مبادرة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" حول عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، من أجل مناقشة قضية المختطفين والقضايا الأخرى بين الجانبين، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذه المحادثات حتى الآن.