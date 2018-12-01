بوتين يدعو إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

حث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" المجتمع الدولي على تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية مقابل إجراءاتها لنزع السلاح النووي.وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن بوتين أطلق هذه الدعوة في اجتماع غير رسمي لقادة تجمع "بريكس" الذي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بعد وصوله إلى الأرجنتين أمس الجمعة، على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين.وقال بوتين إن التقدم في شؤون شبه الجزيرة الكورية أمر إيجابي، لكن السعي للحصول على تنازلات من جانب واحد، أي من قبل كوريا الشمالية فقط، يمكن أن يفسد الاتفاقات السابقة.وقال بوتين أيضا إنه من المهم أن يتم تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ مقابل الإجراءات التي تتخذها لنزع سلاحها النووي.ويقول المراقبون إن تصريحات بوتين تؤكد مجددا موقف موسكو المستمر من أن الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية يجب أن تخفف العقوبات عن بيونغ يانغ بالتوافق مع خطوات نزع السلاح النووي.