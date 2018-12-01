مصرع شخص في تحطم مروحية فوق نهر الهان

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تحطمت طائرة هليكوبتر فوق نهر الهان في شرق سيول صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.وتحطمت المروحية من طراز "كاموف كيه إيه-32" التابعة لإدارة الغابات الكورية فى الساعة 11 و21 دقيقة من صباح اليوم بالقرب من الطرف الشمالى لجسر "كانغ دونغ" عندما كانت تحاول ضخ المياه من النهر.وكانت المروحية قد غادرت مطار "كيمبو" لإطفاء حريق في غابة على جبل في منطقة "وول غيه" في شمال سيول.وقالت مصادر مسؤولة إنه تم إنقاذ الطيار ومساعده ونقلهما إلى مستشفى قريب، بينما لفظ ميكانيكي كان على متن الطائرة المنكوبة أيضا أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.وتجري السلطات ذات الصلة تحقيقات حاليا في أسباب الحادث.