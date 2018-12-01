البيت الأبيض يؤكد اتفاق مون وترامب على أهمية فرض العقوبات على بيونغ يانغ

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قال البيت الأبيض الأمريكي إن الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي قد اتفقا على أهمية الحفاظ على العقوبات على كوريا الشمالية خلال قمتهما الثنائية التي عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.وأصدرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" بيانا حول القمة بين "مون" و"ترامب" أمس الجمعة قالت فيه إن الرئيسين اتفقا على أهمية الحفاظ على التنفيذ الصارم للعقوبات الحالية لضمان أن تدرك كوريا الشمالية أن نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد لكي تحقق الازدهار الاقتصادي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.كما أشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إين" قد أكدا مجددا مسؤوليتهما عن تحقيق نزع السلاح النووى بشكل نهائي من كوريا الشمالية.