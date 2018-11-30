الرئيس الكوري يشدد على سياسات النمو الشامل في قمة العشرين

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قدم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" شرحا حول سياسات حكومته التي تركز على "الاقتصاد المتمركز على الناس"، خلال أعمال الجلسة الأولى من قمة مجموعة العشرين التي تعقد حاليا في الأرجنتين.وقال "مون" إن "الاقتصاد الذي يركز على الناس" يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر شمولاً مع فوائد موزعة بالتساوي، وهو ما يقترب خطوة من تحقيق "النمو القوي والمستدام والمتوازن" الذي ينص عليه بيان قادة مجموعة العشرين في عام 2009.وأوضح "مون" أن شعار "الناس أولا" هو أحد أهم الرسائل الأساسية الصادرة عن قمة مجموعة العشرين هذا العام، وهو أيضا شعاره السياسي وفلسفته الشخصية منذ فترة طويلة. وقال إن كوريا الجنوبية حققت نموا اقتصاديا سريعا، لكنها تشاطر المجتمع الدولي نفس الاهتمامات.وأوضح أن عدم المساواة الاقتصادية والاستقطاب الاقتصادي قد تسارعا خلال عملية النمو، كما أدى النمو بدون توظيف إلى ظروف عمل خطيرة.وشرح الرئيس الكوري هدف حكومته من بناء اقتصاد يركز على الناس، وقال إنه يؤدي إلى تحقيق نمو عادل ومبتكر وقائم على الدخل مع التركيز على الفرص والمنافسة وارتفاع دخل الأسرة.