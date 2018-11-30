كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا تتفقان على تعزيز التعاون بينهما

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اتفقت كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا على توسيع التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما، والتبادلات بين مواطني البلدين، خلال القمة بين الرئيس مون جيه إين والرئيس سيريل رامافوسا التي انعقدت امس السبت، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.وأبرز الجانبان التاريخ الطويل للصداقة بين البلدين، التي تشكلت بعد مشاركة جنوب أفريقيا في الحرب الكورية.كما أشار الرئيس مون إلى أن جنوب أفريقيا هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في أفريقيا.واتفق الزعيمان على الحاجة إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتبادلات الإنسانية بين البلدين.وعبر الرئيس مون عن امتنانه لجنوب أفريقيا، العضو المناوب حاليا في مجلس الأمن الدولي، على دعمها لجهود سيول لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.من جانبه أشاد رئيس جنوب أفريقيا بجهود سيول في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بأن بلاده ستواصل دعمها لبناء السلام الدائم في المنطقة.تعد القمة بين مون ورامافوسا هي أول قمة بين زعيمي البلدين خلال ستة سنوات.