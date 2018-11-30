قمة بين الرئيس الكوري والرئيس الأرجنتيني

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اتفق الرئيس الكوري مون جيه إين والرئيس الأرجنتيني ماوريسو ماكري على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدينجاء ذلك في القمة التي جمعت بينهما أمس السبت، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.وتعهد الرئيسان بمواصلة المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والكتلة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية المعروفة باسم ميركوسور، والتي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.كما تناول الاجتماع سبل التعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.ورحب الرئيسان بمقترح تطوير الشراكة الشاملة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة. وأعرب مون عن أمله في زيادة مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية والموارد في الأرجنتين.يشار إلى أن اجتماع اليوم هو الأول من نوعه منذ ١٤ عاما، بعد زيارة الرئيس الكوري السابق روه موه هيون إلى الأرجنتين في عام ٢٠٠٤.