واشنطن وبكين تتفقان على هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما

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اتفقت الولايات المتحدة والصين على وقف فرض المزيد من الرسوم الجمركية، كما اتفقتا على إجراء محادثات تجارية للتوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوما.جاء هذا الاتفاق في محادثات جرت أول من أمس السبت بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينغ" في الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث وافق الرئيس "ترامب"على عدم رفع نسبة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين بمقدار 200 مليار دولار إلى 25% بدءا من يوم الأول من شهر يناير القادم.وقال البيت الأبيض الأمريكي إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوما مع الصين بشأن عدد من القضايا التجارية مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، والسرقة الإلكترونية والزراعة، فسوف يتم رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25%.وأشار إلى أن الصين وافقت على شراء كمية كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة وغيرها من المنتجات الأمريكية.ويرى المراقبون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية التي ستجريها واشنطن وبكين إذا لم تتنازل الصين بشأن نقل التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية.