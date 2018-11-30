ترامب يتعهد بالوفاء بوعوده لبيونغ يانغ في حالة تنفيذها نزع السلاح النووي

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مستعد لتقديم كل ما وعد به لكوريا الشمالية إذا نفذت بيونغ يانغ بإخلاص خطوات نزع السلاح النووي.وفي حديثه للصحفيين يوم السبت الماضي على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى نيوزيلاندا، المحطة الأخيرة في جولته التي تشمل ثلاث دول، قال الرئيس "مون" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طلب منه نقل هذه الرسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في حالة تحقق زيارته لسيول في غضون هذا العام.وأضاف "مون" أن "ترامب" أشار إلى وسائل دعم مختلفة لكوريا الشمالية، بما في ذلك تقديم ضمانات أمنية ومساعدات للتنمية الاقتصادية.وقال إنه اتفق مع "ترامب" على أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى سيول ستوفر زخما جديدا للمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما أكد على أن زيارة "كيم" لسيول مازالت ممكنة التحقيق خلال هذا العام، لكن ذلك سيعتمد على قراره.وكان "كيم" قد وافق في وقت سابق على زيارة سيول ردا على زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لبيونغ يانغ في شهر سبتمبر الماضي لحضور الجولة الثالثة من محادثات القمة بينهما.