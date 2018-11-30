وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تجتمع مع الزعيم الفخري الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي "كيم يونغ نام" على هامش حضورهما حفل تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" الذي أقيم يوم السبت الماضي.وأعربت الوزيرة "كانغ" عن أملها في تحقق زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لسيول في أقرب وقت ممكن، مما يسهم في تعزيز قوة دفع لإحراز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه، دعا "كيم يونغ نام"، الذي يعتبر الرئيس الفخري لكوريا الشمالية، إلى تقوية التعاون المشترك بين الكوريتين لكي تسير العلاقات بينهما بصورة جيدة.