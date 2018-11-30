إطلاق القمر الصناعي الكوري الثاني للطقس بعد غد الأربعاء

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من المقرر أن تطلق كوريا الجنوبية قمرا صناعيا للأرصاد الجوية بعد غد الأربعاء، من مركز فضاء فرنسي في أمريكا الجنوبية.وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكورية أمس الأحد إن القمر الصناعي الكوري الثاني من نوعه للأرصاد الجوية "تشوليان 2-إيه" سيتم إطلاقه من مركز الفضاء في جويانا الفرنسية في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من صباح الأربعاء.وأضافت الوزارة أن جميع الاستعدادات، بما في ذلك تجميع الصاروخ الفضائي وتزويده بالوقود، قد اكتملت بعد حوالي 50 يوما من العمل في مركز الفضاء.وسيتم فصل القمر الصناعي من الصاروخ بعد 34 دقيقة من إطلاقه، ثم يدخل المدار الذي يصل ارتفاعه إلى 36 ألف كيلومتر، ليبدأ في إرسال صور عالية الدقة لتطورات الطقس وسطح الكرة الأرضية كل عشر دقائق بدءا من شهر يوليو من العام القادم.وقد تم تمديد فترة تشغيل القمر الصناعي الأول للطقس "تشوليان 1" حتى عام 2020، بحيث يكون قمرا مساعدا للقمر الصناعي الثاني "تشوليان 2-إيه".