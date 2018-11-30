جندي كوري شمالي يهرب إلى الجنوب عبر خط الحدود العسكري

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هرب جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي بعد عبوره خط الحدود العسكري الشرقي.وقال مسؤول حكومي كوري جنوبي إن الجندي الشمالي هرب إلى الجنوب من خلال المنطقة التي تمت فيها إزالة نقطة كورية شمالية للحراسة كانت تقع داخل المنطقة منزوعة السلاح.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد أزالت هذه النقطة بناء على الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي، الذي ينص على سحب الجنود والأسلحة من 11 نقطة حراسة لكل جانب وتدمير 10 منها بشكل كامل.ومازالت نقطة واحدة للحراسة موجودة بشكلها الأصلي في المنطقة التي هرب من خلالها الجندي الكوري الشمالي، بعد سحب الجنود والاسلحة منها.وأضاف المسؤول أن الجندي الكوري الشمالي في أوائل العشرينيات تقريبا من العمر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يهرب فيها جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية عبر خط الحدود العسكري منذ يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي.