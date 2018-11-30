تجاوز معدل البطالة للطبقة متوسطة العمر في كوريا نظيرتها في أمريكا

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تجاوز معدل البطالة للطبقة متوسطة العمر في كوريا نظيرتها في الولايات المتحدة لأول مرة منذ الأزمة المالية.وطبقا لتقارير صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ معدل البطالة بين الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما و64 عاما، 2.9% هذا العام، بزيادة 0.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعد أعلى من الولايات المتحدة بنسبة 0.2%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل البطالة للطبقة متوسطة العمر في كوريا نظيرتها في الولايات المتحدة منذ أن عانت كوريا من الأزمة المالية خلال الفترة من الربع الثالث من عام 1999 وحتى الربع الأول من عام 2001.وقد ظل معدل البطالة للطبقة متوسطة العمر في كوريا في مستوى أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة بنسب تراوحت بين 3% و4% خلال عامي 2011 و2012.وبلغ معدل البطالة الإجمالية في كوريا 3.8% في الربع الثالث من هذا العام، فيما بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة 3.9%.وأرجعت التقارير السبب في زيادة البطالة للطبقة متوسطة العمر في كوريا إلى مشكلة التوظيف الناجمة عن الركود الاقتصادي، وزيادة عدد المسنين الذين يريدون ممارسة أنشطة اقتصادية نتيجة زيادة الشيخوخة.