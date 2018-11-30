سلاح الجو الكوري يجري تدريبات مستقلة بديلة للمناورات الجوية مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

بدأ سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الاثنين تدريبات جوية مستقلة تستمر لمدة 3 أيام.وجاء إجراء هذه التدريبات كبديل لمناورات "فيجيلانت إيس" الجوية الكورية الأمريكية المشتركة التي اتفقت سيول وواشنطن في شهر أكتوبر الماضي على تعليقها لدعم جهود نزع السلاح النووي.وكان من المعتاد أن يتم إجراء مناورات "فيجيلانت إيس" في شهر ديسمير من كل عام بمشاركة عدد من الطائرات الاستراتيجية الأمريكية، ومن بينها قاذفات القنابل "بي- 1 بي".وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات الجوية المستقلة تهدف إلى الحفاظ على حالة الاستعداد القتالي لسلاح الجو الكوري الجنوبي وتعزيز القدرة القتالية للطيارين.وأضافت أنه سيتم إجراء مناورات صغيرة الحجم بين سلاحي الجو الكوري والأمريكي، بالتزامن مع التدريبات المستقلة التي سيجريها سلاح الجو الكوري.وستقوم السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية باتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم تصغير حجم المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن للعام القادم.