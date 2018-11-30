ترامب يتفق مع شي جين بينغ على التعاون الشامل لحل قضية كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه من المرجح إن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر يناير أو فبراير من العام القادم ، وأنه تجرى حاليا دراسة لثلاثة أماكن مرشحة لاستضافة هذا اللقاء.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" أول من أمس السبت للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريق عودته من الأرجنتين بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين، حيث أضاف أنه في مرحلة ما سيوجه دعوة إلى "كيم" لزيارة الولايات المتحدة، ملمحا بذلك إلى أن الجولة الثانية من محادثات القمة بينهما لن تعقد في الولايات المتحدة.وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن "ترامب" قال إنه اتفق مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على التعاون الشامل لحل قضية كوريا الشمالية.ومن جانبه، قال البيت الأبيض الأمريكي في بيان أصدره يوم السبت بعد لقاء "ترامب" مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إنهما والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يسعون لكي تصبح شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.