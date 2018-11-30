العمر المتوقع للكوريين المولودين في العام الماضي يبلغ 82.7 عاما

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، يبلغ العمر المتوقع للأطفال المولودين في العام الماضي 82.7 عام، بزيادة 0.3 عام مقارنة بالعام الأسبق.ويعتبر العمر المتوقع هذا أطول من متوسط العمر المتوقع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.7 عام للرجال، و2.4 عام للنساء.واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث من بين 36 دولة عضوا في المنظمة من حيث العمر المتوقع للنساء، والمركز الخامس عشر من حيث العمر المتوقع للرجال.وأشار التقرير إلى أن أبرز أسباب الوفيات في كوريا هو السرطان، حيث يُتوقع أن يصل معدل الوفيات بالنسبة للمولودين في العام الماضي بسبب الإصابة بأمراض السرطان إلى 27.1% للرجال و16.2% للنساء، وتليه أمراض القلب والالتهاب الرئوي.وقال التقرير إن العمر المتبقي المتوقع للذين يبلغ عمرهم حاليا 40 عاما هو 40.7 عام للرجال و46.5 عام للنساء، أما للذين يبلغ عمرهم 60 عاما فيصل العمر المتبقي المتوقع لهم 22.8 عام للرجال و27.4 عام للنساء.