إطلاق قمر صناعي كوري جنوبي من قاعدة جوية أمريكية

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تم بنجاح إطلاق قمر صناعي كوري جنوبي صغير مصمم لتنفيذ مهام مراقبة الفضاء، من قاعدة تابعة للقوات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين.وقالت شركة "سبيس إكس" الفضائية الأمريكية الخاصة على موقعها على شبكة الإنترنت، إن صاروخها "فالكون 9" قد انطلق من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية "كاليفورنيا" في الساعة العاشرة و32 دقيقة من صباح الاثنين، وعلى متنه 64 قمرا صناعيا، بما في ذلك القمر الصناعي الكوري "نكست سات-1".وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ شركة "سبيس إكس" التي تتمكن فيها من إطلاق نفس الصاروخ في ثلاث مهمات منفصلة، حيث قام الصاروخ "فالكون 9" في السابق بنقل قمريْن صناعييْن للاتصالات إلى المدار في مهمتين منفصلتين.ومن المنتظر أن يصل القمر الصناعي الكوري "نكست سات-1"، الذي طوره المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، إلى ارتفاع مداري يبلغ 575 كيلومتراً، حيث يقوم بمهام قياس الإشعاع في الفضاء ويراقب الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن النجوم على مدار العامين القادمين.