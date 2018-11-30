اتفاق بين كوريا الجنوبية ونيوزيلندا على تعزيز العلاقات

Photo : YONHAP News

عقد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" محادثات اليوم الثلاثاء مع رئيسة وزراء نيوزيلاندا "جاسيندا آردرن"، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون فى مختلف المجالات.وخلال المباحثات التي عقدت في مدينة "أوكلاند"، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والبحوث في القارة القطبية الجنوبية.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الجانبين أكدا على أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، قد وفرت أساسا قويا لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك. واتفق "مون" وآردن" على تطوير المزيد من مشروعات التعاون التي تفيد الشعبين في الصناعات الزراعية التي تتمتع نيوزيلندا فيها بقوة تنافسية، والبنية التحتية وقطاعات البناء التي تتفوق فيها كوريا الجنوبية.واتفق الجانبان أيضًا على الاستمرار في تشجيع الأبحاث المشتركة في الصناعات الجديدة، مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ومن المقرر أن يعود الرئيس "مون" اليوم الثلاثاء إلى سيول بعد أن قام بجولة خارجية استمرت ثمانية أيام وشملت جمهورية التشيك والأرجنتين ونيوزيلاندا.