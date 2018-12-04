ماتيس يصف كوريا الشمالية بأنها التهديد الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة

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وصف وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" كوريا الشمالية بأنها التهديد الأكثر إلحاحًا للولايات المتحدة، وأكد مجددا على أن العقوبات ستبقى كما هي حتى تقوم كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها النووي.وأدلى "ماتيس" بهذا التصريح في منتدى "ريغان" للدفاع الوطني في مدينة "سيمي فالي" بولاية "كاليفورنيا"، ردا على سؤال حول أي من هذه الدول الأربع: كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران، التي تشكل التهديد الأكثر خطورة على الولايات المتحدة.وقال "ماتيس" إنه من حيث الإلحاح، فإن كوريا الشمالية هي التي تمثل مشكلة، ومن ثم يجب على الولايات المتحدة معالجتها كقضية ملحة.وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة أن تحرز كوريا الشمالية تقدما في إجراءات نزع سلاحها النووي إذا أرادت الخروج من عقوبات مجلس الأمن الدولي.ووصف "ماتيس" روسيا بأنها أكبر تهديد من حيث القوة، والصين من حيث الإرادة.